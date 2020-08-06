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    Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan Çinli kadın

    Aniden karnı şişen Huang Guoxian adlı kadının 20 kiloya ulaşan karnı, tıp dünyasını şaşkına çevirdi.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 13:20
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    Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan Çinli kadın

    Çin’in Guizhou bölgesinde Huang Guoxian adlı kadının son iki yıldır, henüz tespit edilemeyen bir nedenle karnı şişiyor.

    Tıp dünyası kadın karşısında şaşkın…

    Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen vücudundaki gizemin çözülemediği ifade etti.

    SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

    Guizhou bölgesinde küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki büyük kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken kadın çareyi, sosyal medyadan yardım istemekte buldu.

    Çin'de karnında 20 kiloluk kütleli genç kadın İZLE

    Karnındaki 20 kiloluk kitle nedeniyle uyuyamadığını belirten kadın, çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

    Ekonomik durumu kötü olan kadın, bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini dile getirdi.

    Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan Çinli kadın #1

    Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan Çinli kadın #2

    Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan Çinli kadın #3

    Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan Çinli kadın #4

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