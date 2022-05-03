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    Kartepe'den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara

    Sezonu süresince fazla sayıda ziyaretçi ağırlayan ilçeden, tatilcilerin dönüşüyle birlikte acı manzaralar ortaya çıktı. Tabiat parkında çöpten yığınlar tespit edildi.
    • 03.05.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:29
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    Kartepe'den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara

    Tatilcilerin sezonu geçen bölgelerden çekilmesiyle, geride bıraktıkları çöplükler ortaya çıkıyor.

    Kocaeli Kartepe kayak merkezi, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerde, fazla sayıda misafir ağırladı.

    Kartepe'de karlar eridi

    Bölgeye gelen çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.

    Kartepe'den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara ViDEO

    Kartepe den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara #1

    Arkalarında çöplerini bıraktılar

    DHA'nın aktarımına göre, yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı.

    Ağaç dalına asılı çöp bulundu

    Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluşurken, çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.


    Kartepe den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara #2

    Kartepe den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara #3

    Kartepe den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara #4

    Kartepe den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara #5

    Kartepe den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara #6

    Kartepe den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara #7


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