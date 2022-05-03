Sezonu süresince fazla sayıda ziyaretçi ağırlayan ilçeden, tatilcilerin dönüşüyle birlikte acı manzaralar ortaya çıktı. Tabiat parkında çöpten yığınlar tespit edildi.

Tatilcilerin sezonu geçen bölgelerden çekilmesiyle, geride bıraktıkları çöplükler ortaya çıkıyor.

Kocaeli Kartepe kayak merkezi, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerde, fazla sayıda misafir ağırladı.

Kartepe'de karlar eridi

Bölgeye gelen çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.

Kartepe'den çekilen tatilcilerin ardında bıraktığı manzara ViDEO

Arkalarında çöplerini bıraktılar

DHA'nın aktarımına göre, yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı.

Ağaç dalına asılı çöp bulundu

Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluşurken, çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.























