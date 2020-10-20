Kaşıkçı'nın nişanlısı ABD'de Suudi Prens Selman'a dava açtı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere, cinayetten sorumlu oldukları gerekçesiyle ABD'de dava açtı.

Türk asıllı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Ceaml Kaşıkçı, İstanbul'da gittiği Suudi büyükelçiğinden bir daha çıkamadı. Cinayeti örtbas edilen Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, adalet arayışını ABD'ye de taşıyarak, Suudi Prens Muhammed bin Selman'a dava açtı.

"İŞKENCE EDİLEREK KATLEDİLDİ"

Cengiz ve Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu, başkent Washington DC'de Muhammed bin Selman ve bazı Suudi yetkililer hakkında dava açtı.

Dava dilekçesinde, "Sayın Kaşıkçı'nın gaddarca işkenceye uğraması ve katledilmesi, tüm dünyadaki insanların vicdanını şok etti." ifadesine yer verildi.

"CİNAYET, PRENS BİN SELMAN'IN EMRİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bu cinayetin amacının açıkça ABD'de hak savunuculuğu yapan Kaşıkçı'yı susturmak olduğunun vurgulandığı metinde şunlar kaydedildi:

"Bu cinayet Davalı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirilmiştir. Davalılar, Kaşıkçı'nın ABD'deki eylemlerini kendi çıkarlarına karşı bir varoluş tehdidi olarak görmüş ve bu davanın konusu çirkin eylemleri kurmuşlardır."

"KAŞIKÇI'YI ÖLDÜRMEK İÇİN BİR FIRSAT YARATTILAR"

Dava metninde, Hatice Cengiz'in finansal olarak Kaşıkçı'ya bağlı olduğu bilgisine yer verilerek, bu cinayetle Cengiz'in "sevdiği kişiyi, dostunu, manevi desteğini ve muhabbetini" kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca Kaşıkçı'nın evlilik belgeleri için Suudi Arabistan'ın Washington DC Büyükelçiliğine gittiğinin anımsatıldığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Davalılar, bunun ardından Kaşıkçı'yı öldürmek için bir fırsat yarattı. Özellikle Kaşıkçı'yı öldürme komplolarının bir parçası olarak, Suudi büyükelçilik yetkilileri Kaşıkçı'nın istediği belgelerin kendilerinde olmadığını belirtti ve onu İstanbul'daki Başkonsolosluğa yönlendirdi."