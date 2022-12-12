Katar, Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet iddialarını yalanladı

AP kararlarına etki etmek üzere rüşvet verildiği iddialarına tepki gösterildi. Katar'ın AB Misyonu, "Haberler asılsız" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Katar ile ilgili rüşvet söylentileri ortaya çıktı.

AP'nin eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, parlamentonun ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı öne sürüldü.

Katar'dan yalanlama

Katar, AP'de stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Katar Avrupa Birliği (AB) Misyonu, bazı basın yayın organlarında yer alan söz konusu iddialara ilişkin resmi Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayınladı.

"İddialar asılsız, kesin bir dille reddediyoruz"

"Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilen açıklamada, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın, uluslararası hukuka ve devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara tam uyum içerisinde ve kurumsal ilişkiler yoluyla diplomatik olarak çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet iddiası

Belçika Federal Savcılığı'ndan 9 Aralık'ta yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

AA'nın haberine göre, açıklamada, yapılan aramalarda toplam 600 bin euro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması

Belçika medyasındaki haberlere göre AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili ile Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Resmi açıklamalarda ise Kaili ile diğer parlamenterlerin, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı ifade ediliyor.