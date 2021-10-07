Katar Dışişleri Bakanı El Sani'den, BAE'ye ilk resmi ziyaret

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, uzun süredir diplomatik ilişkilerin kesik olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, Katar ile olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.

5 Haziran 2017’de Katar’a karşı ‘terörizmi destekleme’ suçlamasıyla cephe alan 3 Körfez ülkesi, tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Ayrıca Katar’a karşı bir ekonomik ambargo uygulanmaya başlanmıştı.

TÜM SUÇLAMALAR REDDEDİLMİŞTİ

Doha yönetimi kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş, Türkiye bu zorlu sürecinde Katar’ın yanında olmuştu.

İLK YUMUŞAMA ADIMLARI 5 OCAK 2021’DE ATILDI

Yaşanan olay bir Körfez krizine neden olurken, ilk yumuşama adımı 5 Ocak 2021’de gelmişti.

3 YIL SONRA KUVEYT’TE BİR ARAYA GELİNDİ

BAE ile Katar'dan resmi heyetler, 5 Ocak'ta imzalanan el Ula Anlaşması'nın detaylarını görüşmek üzere üç yıl aradan sonra ilk kez bir Kuveyt’te bir araya gelmişti.

ABU DABİ BÜYÜKELÇİ ATAMASI YAPMADI

Riyad ve Kahire, ilişkileri düzeltme çabalarına öncülük ederek Katar'a büyükelçi atasa da Abu Dabi ile Manama ise henüz büyükelçi ataması yapmadı.

Ayrıca, Bahreyn hariç diğer tüm ülkeler Katar ile seyahat ve ticaret ilişkilerini yeniden başlattı.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI, ABU DABİ VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan normalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, uzun süre diplomatik ilişkilerin kesik olduğu BAE'ye diplomatik bir ziyaret gerçekleştirdi.

El Sani, ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya gelerek 'iki ülke ilişkilerini geliştirmenin yollarını' görüştü.

AĞUSTOS AYINDAKİ GÖRÜŞMELERDEN KISA BİR SÜRE SONRA GERÇEKLEŞTİ

Katarlı bakanın ziyareti, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid el Nahyan'ın, ağustos ayında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed el Sani ile Doha'da görüşmesinden kısa süre sonra gerçekleşti.

Bu görüşmede de iki Körfez ülkesinin, halklarının çıkarları ve ülkeler arası ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldikleri belirtilmişti.

ILIMLI ADIMLARDA ABD ÇEKİLMESİNİN ETKİSİ

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücünü azalttığı bir ortamda, Körfez ülkeleri, rakipleri İran ve Türkiye ile yaşanan sorunlar da dahil olmak üzere bölgesel gerilimleri yatıştırmak için daha ılımlı bir yaklaşım izliyor.