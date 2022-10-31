Katar, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olmayı hedefliyor

Enerji Bakanı Al Kaabi, "Büyüklüğümüz nedeniyle bunu çok iyi yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Katar, sıvılaştırılmış doğalgaz olarak bilinen LNG alanında yeni hedef belirledi.

Doha yönetimi, genişleme programıyla LNG'de dünyanın en büyük tüccarı haline gelmek istiyor.

En büyük LNG tüccarı olma hedefi

Katar Enerji Bakanı ve devlete ait QatarEnergy CEO'su Saad Al Kaabi, "Dünyanın en büyük LNG tüccarlarından biri olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bloomberg'e konuşan Al Kaabi, "Bazı piyasalarda hacmimizin büyük bir kısmının işlem gördüğünü fark ettik. Büyüklüğümüz nedeniyle bunu çok iyi yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye ekledi.

Katar, önde gelen LNG üreticileri arasında yer alırken, genellikle uzun vadeli müşterilere yakıt sağlıyor.

126 milyon tona çıkarmayı planlıyorlar

Al Kaabi, QatarEnergy'nin ticaretinin Katar'daki ihracat kapasitesinin genişletilmesiyle güçlendirilmesini bekliyor.

Söz konusu ülke, LNG üretim kapasitesini bu on yılın sonuna kadar yılda yüzde 60'tan fazla artırarak 126 milyon tona çıkarmayı planlıyor.