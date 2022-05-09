Katar Emiri Al Sani, İran'a gidecek

Tahran'dan yapılan açıklamada, Al Sani'nin İran ziyareti doğrulandı. Görüşmede hangi konuların masada olacağı da duyuruldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İran'a resmi ziyaret düzenleyecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katipzade, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İran'a kritik ziyaret

Katipzade, "Katar Emiri'nin Tahran ziyareti gündemde. İkili, bölgesel ve uluslararası konuları içeriyor. İran Cumhurbaşkanı, bu gezinin ardından bir Körfez ülkesine seyahat edecek." dedi.

Reuters'ın haberinde, Al Sani'nin, İran ile nükleer anlaşmayı ve Avrupa'daki enerji güvenliğini canlandırma çabalarını görüşmek üzere Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmeden önce İran'a gideceği kaydedildi.

Tarafları orta zeminde buluşturmayı hedefliyor

Konuyla ilgili bir kaynak, Katar Emiri'nin, nükleer anlaşmanın taraflarını "yeni bir orta zeminde" buluşturmayı amaçladığını belirtti.

Katar Emiri Al Sani, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran ve Washington arasındaki gerilimi azaltmak için en son Ocak 2020'de İran'ı ziyaret etmişti.