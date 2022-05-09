Petrol
111.3
-0.97%
Euro
15.74
-0.19%
Dolar
14.98
0.23%
Altın
898.18
-0.78%
Borsa
2457
-0.08%
Bitcoin
508.109
-3.81%
BTXN Coin
15.36
0.78%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Katar Emiri Al Sani, İran'a gidecek

    Tahran'dan yapılan açıklamada, Al Sani'nin İran ziyareti doğrulandı. Görüşmede hangi konuların masada olacağı da duyuruldu.
    • 09.05.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katar Emiri Al Sani, İran'a gidecek

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İran'a resmi ziyaret düzenleyecek.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katipzade, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

    İran'a kritik ziyaret

    Katipzade, "Katar Emiri'nin Tahran ziyareti gündemde. İkili, bölgesel ve uluslararası konuları içeriyor. İran Cumhurbaşkanı, bu gezinin ardından bir Körfez ülkesine seyahat edecek." dedi.

    Reuters'ın haberinde, Al Sani'nin, İran ile nükleer anlaşmayı ve Avrupa'daki enerji güvenliğini canlandırma çabalarını görüşmek üzere Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmeden önce İran'a gideceği kaydedildi.

    Tarafları orta zeminde buluşturmayı hedefliyor

    Konuyla ilgili bir kaynak, Katar Emiri'nin, nükleer anlaşmanın taraflarını "yeni bir orta zeminde" buluşturmayı amaçladığını belirtti.

    Katar Emiri Al Sani, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran ve Washington arasındaki gerilimi azaltmak için en son Ocak 2020'de İran'ı ziyaret etmişti.

    Katar Emiri Al Sani, İran a gidecek #1


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyon
    Futbol

    Fenerbahçeli taraftarları çıldırtan pozisyon

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor
    Futbol

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hırçın geçiyor

    Görüş Bildir