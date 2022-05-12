Al Sani, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Görüşmenin gündem maddelerinden birini, nükleer anlaşmanın oluşturduğu belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti.

Al Sani'yi, Mehrabad Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir karşıladı.

İbrahim Reisi ile görüştü

Başkent Tahran'da bulunan Al Sani, Sadabat Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

İki lider; ikili, bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere görüşmeye geçti.

Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma girişimi

İran ile ABD arasında daha önce de arabulucu rol üstlenen Katar'ın, İran ile ABD arasındaki meseleler nedeniyle çıkmaza giren nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Al Sani'nin Tahran ziyareti, Viyana'daki nükleer müzakerelerin koordinatörü ve Avrupa Birliği'nin (AB) Başmüzakerecisi Enrique Mora'nın da Tahran'da temaslarda bulunduğu sırada gerçekleşiyor.

Katar Emiri Al Sani İran'da VİDEO



İran'ın öne sürdüğü şart

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı 11 Mart'ta durdurulan Viyana'daki nükleer görüşmeler, Devrim Muhafızları ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin İran'ın öne sürdüğü şart üzerine çıkmaza girmişti.

Devrim Muhafızları'na yaptırımların kaldırılması konusu

AA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "ulusal kahramanlar" olarak nitelediği Devrim Muhafızları'na yönelik yaptırımların kaldırılmasının ülkesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti.

ABD yönetimi ise nükleer anlaşmanın kapsamı dışındaki yaptırımların kaldırılması için Washington'un endişelerinin Tahran tarafından giderilmesi gerektiğini açıklamıştı.

İran: Yaptırımlar tamamen kaldırılsın

ABD medyasında, Washington'un Devrim Muhafızları'nın "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılsa dahi ona bağlı Kudüs Gücü'nün listede tutulacağı bir plan üzerinde çalıştığına dair iddialar yer alıyor.

İran ise yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koşuyor.