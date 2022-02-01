Katar Emiri Al Sani, Joe Biden ile görüşmesini değerlendirdi

Al Sani, Biden ile görüşme sonrası paylaşımda bulundu. Katar Emiri, "Görüşmelerimiz verimliydi" dedi.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi.

Al Sani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerinin "verimli" geçtiğini söyledi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ VERİMLİYDİ"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Temim, "Joe Biden ile görüşmelerimiz verimliydi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık bağlamında uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin bakış açılarımızı ele aldık." ifadesini kullandı.

"ABD-KATAR ORTAKLIĞI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Katarlı lider, bölgede istikrar ve barışın sağlanması için ABD ile Katar arasındaki ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Joe Biden döneminde Körfez'den ABD'yi ziyaret eden ilk lider olan Katar Emiri Temim, pazar günü söz konusu ülkeye gitmişti.