Katar Emiri Al Sani, Şi Cinping ile Suudi Arabistan'da görüştü

İki lider, Riyad'da yaptıkları görüşmede stratejik ortaklığı ele aldı. Çinli lider, Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle Katar'ı tebrik etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre; Şeyh Temim, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Riyad'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi ile "stratejik ortaklığı güçlendirmeyi" görüştü.

Görüşmenin gündemi stratejik ortaklık

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri ile ekonomi, yatırım, enerji ve sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki gelişmeler ele alındı.

İki lider ayrıca, bölgesel ve uluslararası alanda ortak öneme sahip konular ile Riyad'daki iki zirvenin gündemindeki önemli konuları ele aldı.

Katar'a Dünya Kupası tebriği

Çin Devlet Başkanı Şi, Katar'ı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonundaki başarısından dolayı tebrik etti.

AA'nın haberine göre, Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesi ve büyümesi temennisinde bulundu.