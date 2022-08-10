Petrol
96.57
0.07%
Euro
18.3085
0.17%
Dolar
17.9217
0.13%
Altın
1.034
0.06%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
419.613
-2.22%
BTXN Coin
7.57
-1.17%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Katar Emiri ile Sisi telefonda görüştü

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi telefonda görüşme gerçekleştirildi.
    • 10.08.2022 - 00:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katar Emiri ile Sisi telefonda görüştü

    Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi telefonda görüştü.

    Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

    İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

    İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

    AA'nın haberine göre, saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

    Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

    Katar Emiri ile Sisi telefonda görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    2 more ships carrying over 70,000 tons of grain leave Ukraine
    World

    2 more ships carrying over 70,000 tons of grain leave Ukraine

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!
    BTCPrime

    Dijital paranız sizin için sürekli kazanabilir!

    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
    Gündem

    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Görüş Bildir