Katar Emiri, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Katar Emiri, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

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Ülke basını, başkent Doha'da gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Türkiye'den Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

DOHA'YA SÜRPRİZ ZİYARET

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.

Haberde kabulle ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.