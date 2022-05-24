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    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'la baş başa görüştü.
    • 24.05.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 18:01
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    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi.

    Al Sani, İngiltere ziyareti kapsamında Galler Prensi Charles (solda) ile başkent Londra'daki Clarence Sarayı'nda bir araya geldi.

    Başbakanlık ofisinde buluştular

    Al Sani daha sonra, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile başkent Londra'daki Downing Street’te bulunan başbakanlık ofisinde buluştu.

    Boris Johnson ve Al Sani arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

    İkili ilişkiler ve ekonomi masadaki en önemli konulardan

    İki ülke liderinin masasında ikili ilişkiler ve ekonomi en başta ele alınan konular oldu.

    Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de fikir alışverişinde bulunan iki liderin görüşmesinin ne kadar sürdüğü ise bilinmiyor.

    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı #1

    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı #2

    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı #3

    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı #4

    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı #5

    Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Boris Johnson tarafından ağırlandı #6


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