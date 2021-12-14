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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan'da
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.
- AA
- 14.12.2021 - 19:36
Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Körfez ülkelerini ziyaret etmişti.
Körfez turunu tamamlayan Bin Selman, zirveye katılmak üzere ülkesine gelen katılımcıları havalimanında karşılıyor.
KATAR EMİRİ, SUUDİ ARABİSTAN'DA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.
Al Sani, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.