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    Katar Emiri Temim'den trübünde Suudi Arabistan'a destek

    C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tarihi bir başarı elde eden Suudi Arabistan'ı tribünde ev sahibi Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de destekledi.
    • 22.11.2022 - 19:59
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    Katar Emiri Temim'den trübünde Suudi Arabistan'a destek

    2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürüyor.

    Bugün C Grubu'nun ilk maçında tarihi bir sürpriz yaşandı.

    Suudi Arabistan, turnuvanın favorilerinden Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

    Tribünden destek

    Bu tarihi başarıyı ev sahibi ülke Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de trübünden takip etti.

    Al Sani, Suudi Arabistan atkısını takarak Suudi takımına destek verdi.

    Katar Emiri Temim den trübünde Suudi Arabistan a destek #1

    Katar Emiri Temim den trübünde Suudi Arabistan a destek #2

    Katar Emiri Temim den trübünde Suudi Arabistan a destek #3


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