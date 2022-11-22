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Katar Emiri Temim'den trübünde Suudi Arabistan'a destek

Katar Emiri Temim'den trübünde Suudi Arabistan'a destek

C Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tarihi bir başarı elde eden Suudi Arabistan'ı tribünde ev sahibi Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de destekledi.