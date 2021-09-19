Savunma Bakanlığı, uçuşa ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Katar, ABD'den satın aldığı "Ebabil" savaş uçaklarından 3'ünün test uçuşunu gerçekleştirdi.

F-15QA avcı uçaklarının testi, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katılımıyla yapıldı.

KATAR'DAN TEST UÇUŞU

Katar Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, pilotlar arasında Bakan Atiyye'nin de bulunduğu üç F-15QA uçağının ABD'de test uçuşlarını gösteren bir video yayınladı. Test uçuşunun yapıldığı bölgeye dair bilgi verilmedi.

DOHA'YA 36 ADET SAVAŞ UÇAĞI

Aralık 2017'de Washington, Katar ordusunun talep ettiği özelliklere göre geliştirilecek ve "Ebabil" adını taşıyan "F-15QA" olmak üzere 36 adet "F-15" savaş uçağının Doha'ya satıldığını duyurmuştu.

Katar, F-15QA avcı uçaklarıyla test uçuşu yaptı ViDEO

ABD İLE 12 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Katar’ın ABD ile yaptığı 12 milyar dolarlık anlaşma kapsamında üretilen F-15QA tipi savaş uçağı ilk uçuşunu geçen Nisan ayında gerçekleştirmişti.

İlk uçuş sonrası açıklama yapan uçağın üreticisi Boeing şirketi, "Boeing, bugüne kadar üretilmiş en gelişmiş versiyon olan F-15QA savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." ifadelerine yer vermişti.