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Katar ile ABD arasında askeri deniz anlaşması

Katar ile ABD arasında askeri deniz anlaşması

Katar ve ABD, denizcilik faaliyetleriyle ilgili iki ülkenin Savunma Bakanlıkları arasında icra düzenlemesi çerçevesinde bir askeri anlaşma imzaladı.