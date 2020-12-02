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    Katar ile ABD arasında askeri deniz anlaşması

    Katar ve ABD, denizcilik faaliyetleriyle ilgili iki ülkenin Savunma Bakanlıkları arasında icra düzenlemesi çerçevesinde bir askeri anlaşma imzaladı.
    • AA
    • 02.12.2020 - 03:54
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    Katar ile ABD arasında askeri deniz anlaşması

    Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, askeri deniz anlaşması, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdullah bin Hasan es-Suleyti ve ABD Ortadoğu Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Samuel Paparo tarafından imzalandı.

    ASKERİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

    Anlaşmanın imza töreninde Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim de hazır bulundu.

    Genelkurmay Başkanı Ganim, Paparo ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

    Katar ile ABD arasında askeri deniz anlaşması #1

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