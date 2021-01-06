Katar ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın Türkiye'ye etkisi

Körfez'deki anlaşmanın, Riyad-Ankara ilişkilerine de olumlu yansıyacağı konuşuluyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar'a başlattığı ablukayla tırmanan Körfez krizi, 3.5 yılın ardından sona erdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katıldı.

"KATAR'LA ANLAŞMAZLIKLAR SONLANDIRILDI"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, "KİK Zirvesi'yle Katar'la anlaşmazlıklar sonlandırıldı ve diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi." dedi.

ANLAŞMA TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK

Şimdi gözler, abluka döneminde Katar'a desteğini açıklayan Türkiye'nin bu anlaşmadan nasıl etkileneceğine çevrildi.

İki ülke; Libya, Mısır ve İran konularında aynı görüşleri paylaşıyor. Katar'da konuşlanan ve askeri üssünü büyüten Türkiye, Doha ile ortak tatbikatlarını sürdürdü.

"POZİTİF TARAFI VAR"

Görüşlerini BBC'ye aktaran Oxford Üniversitesi'nden Galip Dalay, Türkiye-Katar ilişkilerinin muhtemel gidişatının nasıl olacağını yorumladı.

Anlaşmanın Ankara için olumlu yönü olduğunu belirten Dalay, iki ülkenin yönetiminin söz konusu durumu muhtemelen detaylıca görüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye için bu anlaşmanın pozitif bir tarafı var. Türkiye, üç ülkeyle ilişkilerini bir süredir biraz dahi olsa yumuşatma arayışında: İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan. Katar ile Suudi Arabistan'ın normalleşmesi zaten bir süredir bilinen bir süreçti.





"SUUDİ ARABİSTAN VE BAE TEK BLOK GİBİ ALGILANMAYA BAŞLADI"

Türkiye, Kaşıkçı cinayetine kadar BAE ve Suudi Arabistan arasında bir ayrım gözetiyordu. BAE hakkında daha sert ve açık eleştiriler yaparken Suudi Arabistan'a daha düşük tonlu eleştiriler yöneltiyordu çünkü Suudi Arabistan ile daha farklı bir ilişki geliştirebileceğine inanıyordu. Ancak önce Katar ablukası ardından Kaşıkçı cinayetiyle Türkiye'de Suudi Arabistan ve BAE tek bir blok gibi algılanmaya başladı."

"SELMAN'IN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNE OLUMLU YANSIYACAK"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın zor bir durumun içine düştüğünü dile getiren Dalay, görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Muhammed bin Selman siyasi hayatının en büyük krizini Kaşıkçı olayıyla, yani Türkiye'nin merkezinde olduğu bir olay üzerinden yaşadı. Bu gelişmelere rağmen Katar'la normalleşmesi, Türkiye ile ilişkilerine de bir nebze olumlu yansıyan bir işlev görecektir."

ANKARA'NIN KÖRFEZ KRİZİNE YÖNELİK TUTUMU

Katar'a uygulanan ambargo Doha'yı "stratejik ortak" kabul eden Ankara'yı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Müslüman bir ülkeye abluka kararını "doğru bulmadıklarını" ifade ederken, birçok liderle telefon diplomasisi yürüttü.

KARGO UÇAKLARI GÖNDERİLDİ

Öte yandan, günlük gıda tüketiminin yüzde 75'inden fazlasını kara yolu ile Suudi Arabistan'dan temin eden Katar'ın yardımına Türkiye'den kargo uçakları yetişti. Krizin başlaması ile marketlere akın eden Katarlılar, raflarda Türk ürünlerini buldu.

ASKER SAYISINI ARTIRMA KARARI

Lojistik desteğin yanı sıra Katar'da bulunan askeri üsteki varlığını artırma kararını hızlandıran Türkiye, ambargodan birkaç gün sonra Katar'daki asker sayısını 600'e kadar çıkaran kararı Meclis'te kabul etti.

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