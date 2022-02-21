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    Katar ve Cezayir, hukuki ve siyasi anlaşmalara imza attı

    Katar ve Cezayir hükümetleri arasında hukuki ve siyasi alanlarında bir dizi anlaşmaya imza atıldı.
    • AA
    • 21.02.2022 - 00:37
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    Katar ve Cezayir, hukuki ve siyasi anlaşmalara imza attı

    Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile başkent Doha'daki makamında bir araya geldi.

    KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

    Ortak öneme sahip konuların yanı sıra ikili ilişkiler ile bunları çeşitli alanlarda güçlendirme ve geliştirmenin yollarının ele alındığı görüşmede, bir dizi bölgesel ve uluslararası konu ile güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Katar ve Cezayir, hukuki ve siyasi anlaşmalara imza attı #1

    TOPLUMSAL VE AİLE ALANLARINDA MUTABAKAT İMZALANDI

    Görüşmede iki ülkenin hükümetleri arasında cezai konularda hukuki ve adli iş birliğine ilişkin anlaşma imzalayan taraflar, iki hükümetin dışişleri bakanlığı arasında siyasi istişarelerin ve koordinasyonun sağlanmasının yanı sıra toplumsal kalkınma ve aile alanlarında da birer mutabakat zaptı imzaladı.

    Katar ve Cezayir, hukuki ve siyasi anlaşmalara imza attı #2

    "CEZAYİR'DEKİ KARDEŞLERİMİZLE OLAN İLİŞKİLERİMİZDEN GURUR DUYUYORUZ"

    Katar Emiri Al Sani, görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar'da Cezayir'deki kardeşlerimizle olan ilişkilerimizden gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Tebbun ile iki kardeş halkın özlemlerini karşılamak amacıyla ortak iş birliği seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını kaydeden Al Sani, Tebbun ile bölgenin ve Arap ulusunun karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelede ortak Arap çalışmasını geliştirmenin ve etkinleştirmenin yollarını görüştüklerini dile getirdi.

    Katar ve Cezayir, hukuki ve siyasi anlaşmalara imza attı #3


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