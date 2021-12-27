Katar ve Filistin, doğalgaz temini için anlaşma imzaladı

Katar ve Filistin, doğalgaz temini için anlaşma imzaladı

Katar ve Filistin, Gazze'deki elektrik santraline doğalgaz temin edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinin internet sitesinde, Katar ve Filistinli taraflar arasında mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

ANLAŞMA İMZALANDI

Açıklamada mutabakat zaptının, Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim ve Gazze Elektrik Santrali temsilcisi Velid Süleyman tarafından imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın, Gazze Elektrik Santrali'nin işletilmesi için gerekli olan doğalgazın temin edilmesi ve fiyatlandırılmasına yönelik yapıldığı aktarıldı.

BORU HATTI 60 MİLYONA MAL OLACAK

Doğalgazı tedarik eden şirketten Gazze Şeridi'ne çekilecek boru hattının 60 milyon dolara mal olacağı kaydedilen açıklamada, bu maliyetin Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Anlaşmayla Gazze Elektrik Santrali'nin akaryakıt yerine doğalgazla çalışacak şekilde dönüştürülmesi planlanıyor.

İSRAİL YAKIT GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞTI

İsrail yönetimi, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar nedeniyle Katar'ın finanse ettiği yakıtın bölgeye girişini yasaklamış, 49 gün aradan sonra 28 Haziran'da yeniden yakıt girişine müsaade etmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

18-20 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

Bölgede günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.