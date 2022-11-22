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    Katar'da canlı yayın yapan muhabirin cüzdanı çalındı

    Cüzdanını çaldıran Arjantinli muhabir Dominique Metzger, Katar polisinin hırsıza ne ceza verilmesine karar vermesini istediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:27
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    Katar'da canlı yayın yapan muhabirin cüzdanı çalındı

    Katar'da yapılan Dünya Kupası'nda maçlar kadar yaşanan olaylar da konuşulmaya başlandı.

    Açılış maçı için yayın yapan Arjantin TN televizyon kanalı muhabiri Dominique Metzger, canlı yayın sonrası bir şişe su almak için cüzdanını arayınca soyulduğunu fark etti.

    Kadın muhabir hemen polise giderek el çantasından para ve belgeler çalındığını bildirdi.

    Cezasını sen belirle

    Metzger, güvenlik yetkililerinin suçluyu bulacaklarını söylediklerini ve hırsızın cezasını kendisinin kesebileceğini belirttiklerini dile getirdi.

    Polisin, "Bulunduğunda adalet sisteminin onlara ne yapmasını istiyorsunuz?" sorusu karşısında "kafasının karıştığını" söyleyen Metzger, polis memurlarına neden bahsettiklerini sordu.

    Polis memurları Metzger'e, "Onu 5 yıl hapis cezasına çarptırmamızı ya da sınır dışı etmemizi ister misiniz?" diye sorarak kararı kendisinin verebileceğini söylediklerini ifade etti.

    Dominique Metzger


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