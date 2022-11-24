Katar'da taraftarlar İslam'la tanışıyor

Dünya Kupası için Katar'a gelen taraftarlara İslam'ın dininin hoşgörüsü tek tek anlatılıyor.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü Camiii, İslam'ı tanımak isteyen 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarının ilgi odağı oldu.

Camide görevli, birçok dil bilen erkek ve kadın vaizler, yabancı turistlere İslam dinini ve hoşgörüsünü anlatıyor.

Caminin kapısında ziyaretçilerin telefonlarından görüntüleyebilecekleri 30'dan fazla dilde İslam ile ilgili elektronik panolar bulunurken, isteyenlere farklı dillerde İslam'ı tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor.

Turistleri hadisleri okuyor

AA'nın haberine göre; Dünya Kupası'nı izlemek için farklı ülkelerden Katar'a gelen turistler, birçok cadde ve sokağın duvarlarında da Hazreti Muhammed'in iyi amelin önemini anlatan hadisleriyle karşılaşıyor.

Dünya Kupası taraftarları İslam'la tanışıyor VİDEO