Katar'dan Fransa'ya boykot büyüyor

Ülkede bir marketler zinciri, karikatürler nedeniyle Fransız ürünlerini raflardan kaldırmaya karar verdi.

Katar, Fransa'da çirkin bir harekete imza atılarak yeniden Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepkili...

Devlete bağlı faaliyet gösteren Al Meera marketler zinciri, tüm şubelerindeki Fransız mallarını toplamaya başladı.

FRANSIZ ÜRÜNLERİNE BOYKOT KARARI

Al Meera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli bir şirket olarak bizler, ülkemize, inancımıza ve müşterilerimizin arzularına hizmet eden köklü geleneğimiz, adetlerimiz ve Hanif dinimizle uyumlu bir vizyon içinde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle, bir sonraki bildirime kadar marketin tüm şubelerinde Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, müşterilere hitaben, "Yolumuzu aydınlatan meşalemiz, yorumlarınız ve hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz." denildi.

FRANSIZ MALLARI RAFLARDAN İNDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının ardından Katar'daki bazı iş yerleri Fransız mallarını raflarından indirme kararı almıştı.

KATAR ÜNİVERSİTESİ DE FRANSA'YI BOYKOT EDİYOR

Katar Üniversitesi de Fransa'ya tepki olarak Fransız Kültür Haftası etkinliğini erteledi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İslami sembollere, inanç ve mukaddesata karşı herhangi bir hakaret kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle Katar Üniversitesi yönetimi Fransız Kültür Haftası etkinliğini belirsiz bir tarihe erteleme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

MACRON'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA: KARİKATÜRLERİ YAYINLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.