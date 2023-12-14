Katar'dan Gazzelilere 50 milyon dolar insani yardım Katar, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi sakinlerine 50 milyon dolar insani yardım sağlama sözü verdi.

AA & Ensonhaber

Katar'dan Gazzelilere yardım...

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yardım kararının, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin şartlarını iyileştirmeye yönelik çözümler kapsamında alındığı ifade edildi.

Katar'daki eğitim vakıfları aracılığıyla 100 Filistinli gence eğitim bursu verileceği aktarıldı.

50 milyon dolar yardım yapılacak

1948'den bu yana topraklarından edilen 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin acılarına 'adil, kalıcı ve kapsamlı' bir çözüm bulunması gerektiği çağrısında bulunulan açıklamada Gazze'de yerinden edilen Filistinliler için 50 milyon dolar yardım yapılacağı vurgulandı.

'İsrail'in işgalci bir güç olduğu' hatırlatılan açıklamada 'işgalci güçlerin işgale maruz kalan sivil halkın korunmasını, refahını ve insan haklarını sağlamakla yükümlü olduğu' ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 'Gazze'deki sivil nüfusa ve çocuklara karşı yürütülen mevcut savaşın' uluslararası hukukun ve insan hakları hukukunun ihlali anlamına geldiği' kaydedildi.

İnsani arada kilit rol

Katar Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan son bilgilere göre Katar, Gazze'ye yaklaşık 1500 ton tıbbi yardım, gıda malzemesi ve sahra hastanesi sağladı.

Katar, Gazze Şeridi'nde 7 gün süren ve aralık ayı başında sona eren İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir değişiminin gerçekleştiği geçici insani aranın sağlanmasında, Mısır ve ABD'nin yanı sıra kilit rol oynamıştı.