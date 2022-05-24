Petrol
111.04
0.23%
Euro
17.3018
1.56%
Dolar
16.1213
1.23%
Altın
968.1
2.04%
Borsa
2375
-0.25%
Bitcoin
474.660
-0.85%
BTXN Coin
13.23
-1.56%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Katar'dan İngiltere'ye 10 milyar sterlinlik yatırım

    Katar ile İngiltere arasında, siber güvenlik sektörünün de bulunduğu bazı alanlarda 10 milyar sterlik değerinde Stratejik Yatırım Ortaklığı imzalandı.
    • 24.05.2022 - 21:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katar'dan İngiltere'ye 10 milyar sterlinlik yatırım

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Başbakanlıkta kabul etti.

    Görüşmede iki ülke arasında yatırım anlaşması imzalandı.

    Konuya ilişkin İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin harekete geçirilmesi ve küresel zorlukların birlikte ele alınmasını görüşmek üzere ikilinin bir araya geldiği vurgulandı.

    10 milyar sterlinlik anlaşma imzalandı

    Açıklamada, "Katar ile İngiltere, Katar'ın önümüzdeki 5 yıl içinde fintech, sıfır emisyonlu araçlar, fen bilimleri ve siber güvenlik dahil İngiltere ekonomisinin kilit sektörlerine 10 milyar sterline kadar yatırım yapmasını sağlayacak Stratejik Yatırım Ortaklığı imzaladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Söz konusu yatırımın, İngiltere genelinde yeni endüstrilerde yüksek kaliteli iş olanakları oluşturması beklentisine yer verilen açıklamada, Johnson ve Şeyh Temim'in, görüşmede ayrıca jeopolitik meseleleri de geniş kapsamlı ele aldıkları kaydedildi.

    İki liderin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınamakta birleştiğine işaret edilen açıklamada, liderlerin İran'la ilişkiler dahil bölgesel güvenlik konularını da görüştükleri ifade edildi.

    Açıklamada, Johnson ve Şeyh Temim'in, 2022 Dünya Kupası'nda enerji tedarik zincirlerinin istikrarının iyileştirilmesi ve güvenliğinin desteklenmesi için birlikte çalışma konusunda anlaştığına işaret edildi.

    Katar dan İngiltere ye 10 milyar sterlinlik yatırım #1

    "Katar, İngiltere'nin değerli ortağı"

    Açıklamada, görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Johnson, şunları belirtti:

    "Bugün Katarlı dostlarımızın 10 milyar sterline varan yeni yatırım duyurusu, İngiltere'nin parlak işlerine ve ileri teknoloji endüstrisine yönelik bir başka güven oylamasıdır. Yeni İngiltere-Katar Stratejik Yatırım Ortaklığı, ticaret ve yatırım yoluyla ekonomik büyüme vizyonumuzu gerçekleştirerek, ülke genelinde kilit sektörlerde kaliteli iş fırsatları yaratacak."

    Katar'ın, Şeyh Temim'in liderliğinde İngiltere'nin değerli ortağı olduğunu vurgulayan Johnson, "Rusya'nın Ukrayna'yı korkunç işgalinin ardından ekonomiyi canlandırmak, bölgesel istikrarı sağlamak ve enerji güvenliğini artırmak dahil her iki ülke için de önemli olan konular hakkında zengin bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

    Katar dan İngiltere ye 10 milyar sterlinlik yatırım #2

    Enerji iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzalandı

    Görüşme kapsamında, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ile Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi de iki ülke arasında enerji iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

    AA'nın haberine göre Katar Emiri Şeyh Temim, başkent Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, İngiltere veliaht Prensi Charles'la da bir araya geldi.

    Katar dan İngiltere ye 10 milyar sterlinlik yatırım #3

    Katar dan İngiltere ye 10 milyar sterlinlik yatırım #4


    İlginizi Çekebilir

    Demansla mücadele eden Pakize Suda'nın son durumu
    Magazin

    Demansla mücadele eden Pakize Suda'nın son durumu

    23 Mayıs, serbest piyasada altın fiyatları
    Ekonomi

    23 Mayıs, serbest piyasada altın fiyatları

    Yarım asırlık tecrübe bir kez daha onaylandı
    Sinpaş

    Yarım asırlık tecrübe bir kez daha onaylandı

    Görüş Bildir