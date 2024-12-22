Katar'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

AA

Suriye'nin Beşar Esad rejiminden kurtulmasıyla ülke topraklarında ilkler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ni tekrar açtığını duyurmasının ardından Katar yönetimi de ılımlı bir adım atmıştı.

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, yaklaşık 13 yılın ardından yeniden açıldı.

KATAR BÜÜYKELÇİLİĞİ TEKRAR FAALİYETE GEÇTİ

Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden açılan büyükelçilik binasında, Katar bayrağı göndere çekildi.

Bölge halkından Kalid el Kalid, elçiliğin çalışmalara başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"İNŞALLAH DİĞER ÜLKELER DE AÇAR"

Kalid, Katar'ın devrime en çok destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İnşallah diğer ülkeler de elçilikleri açarlar." dedi.

Suriye'nin uluslararası camiadan yardım alması gerektiğini kaydeden Kalid, "Arap ülkelerinin yanımızda olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

SURİYELİLER BU ADIMDAN MEMNUN

Başka bir vatandaş Nur Gays da Katar'ın devrimlerine desteğini unutmadıklarını belirterek, elçiliğin yeniden açılmasının Suriye'nin güvenli bir yer haline gelmesini destekleyici bir süreç olacağını, dışarıya göç edenlerin döneceğini söyledi.

Gays, Suriye'nin yeniden imarına destekçi olacak büyükelçiliğin açılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KATAR VE SURİYE

Katar, Temmuz 2011'de, Beşar Esad yönetimi destekçilerinin saldırısının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak yapılmıştı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Esad güçleriyle çatışmalara giren HTŞ, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas yönetimi devrilmişti.