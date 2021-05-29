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    Kate Middleton korona aşısı oldu

    Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton koronavirüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 19:26
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    Kate Middleton korona aşısı oldu

    Koronavirüs  salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de korona aşılarını yaptırıyor.

    Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William’ın 20 Mayıs’ta Covid-19 aşısını yaptırmasının ardından eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da dün aşının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.

    Londra'daki Bilim Müzesi'nde kurulan aşı merkezinde aşı olan Düşes, aşılama sırasında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "AŞIMI OLDUM"

    Düşes Kate Middleton paylaşımında, "Londra Bilim Müzesi'nde dün ilk doz koronavirüs aşımı oldum. Aşıların kullanıma sunulmasında rolü olan herkese minnettarım, yaptığınız her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz yılın Nisan ayında koron virüs testi pozitif çıkan Kate Middleton’ın hangi aşıyı yaptırdığı ise belirtilmedi.

    Kate Middleton korona aşısı oldu #1

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