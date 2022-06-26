Kate Middleton'dan askeri üniformalı tank pozu

İngiliz kraliyet üyesi Kate Middleton, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yaptığı Askeri Eğitim Akademisi'ni ziyareti sırasında askeri üniforma giyerek tanka girdi.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Pirbright Askeri Eğitim Akademisi'ni ziyareti sırasında verdiği pozlarla gündemde..

İngiliz kraliyet üyesi Kate Middleton, Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Askeri Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti.

Middleton ve Prens William'ın resmi sosyal medya hesabından Düşes'in Akademi'deki pozları paylaşıldı.

Tanka girdi

Askerlerle bir araya gelen Middleton, askeri üniforma giyerek tanka girdi.

"Takdirle anıyoruz"

Paylaşılan gönderide "Dünyada ve Birleşik Krallık'ta denizde, karada ve havada, geçmişte ve günümüzde hizmet veren tüm cesur kadın ve erkekleri takdirle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.