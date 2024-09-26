Katil İsrail, Gazze'de okulu vurdu: 15 ölü

AA
İsrail, yine Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul hedef alındı.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesinde yer alan Hafsa binti Ömer Okulu'nu bombaladığını belirtti.
Basal, yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okula düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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