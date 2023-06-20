Kazakistan: Almanya'ya enerji ve ham madde sağlayabiliriz Cumhurbaşkanı Tokayev, Alman mevkidaşı Steinmeier'i Astana'da ağırladı. Tokayev, Almanya ekonomisine yönelik atabilecekleri adımdan bahsetti.

AA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kazakistan'a resmi ziyaret düzenledi.

Steinmeier, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Astana'da ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da törenle karşılanan Steinmeier'e enerji ve ham madde sevkiyatı önerisi yapıldı.

Tören sonrası baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelen iki lider, Kazakistan ile Almanya arasında siyasi diyaloğu güçlendirme, ticaret, ekonomi, yatırım, enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliğini derinleştirme konularını ele aldı.

Tokayev ile Steinmeier, özellikle Uluslararası Trans Hazar Güzergahı (Orta Koridor) çerçevesinde iş birliğini değerlendirdi.

Kazan-kazan vurgusu

Ayrıca taraflar, petrol ve gaz, yeşil enerji ve sanayi sektörlerinde karşılıklı kazan-kazan ilişkilerini geliştirmenin önemini vurguladı.

Tokayev, Almanya’nın Orta Asya’daki başlıca ortağı olduklarına dikkati çekerek, “Almanya’nın Orta Asya ülkeleriyle ticaretinin yüzde 83’ü ülkemize aittir. Geçen yıl karşılıklı ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar doları buldu.” dedi.

"Alman ekonomisine enerji ve hammadde sağlayabiliriz"

Ülkesinin Almanya’nın petrol tedarik ettiği 4 ülkeden biri olduğunu ve bu konuda mevcut zor jeopolitik dönemde destek olmaya hazır olduklarına işaret eden Tokayev, şöyle devam etti:

Kazakistan, Alman ekonomisine gerekli enerji ve ham maddeyi sağlayabilir.

"Kazakistan'la ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

Steinmeier de söz konusu ziyaret ile Kazakistan ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerinin mesajını verdi.

Gergin uluslararası duruma işaret eden Steinmeier, “Bu bağlamda Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle daha büyük ve daha yakın bir ortaklık istediğimizi belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

"Tedarik zincirlerini çeşitlendirmek gerekiyor"

Steinmeier, Alman iş dünyasının değişim süreci geçirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu özellikle hammadde alanında tek taraflı bir bağımlılığın olduğunu açıkça gösteren bir değişim sürecidir. Tedarik zincirlerini ve ham madde kaynaklarını çeşitlendirmek gerekiyor.

9 iş birliği anlaşması imzaladılar

Görüşmeler kapsamında iki ülkenin yetkili kurumları arasında eğitim, demir yolu, yatırım ve ortak projelerin uygulanması alanında 9 iş birliği anlaşması imzalandı.