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    Kazakistan, Antalya'ya uçak sefer sayısını artırdı

    Orta Asya ülkesi, gelecek haftadan itibaren sefer sayısını haftalık 8'e çıkaracak.
    • AA
    • 04.06.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 11:33
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    Kazakistan, Antalya'ya uçak sefer sayısını artırdı

    Kazakistan, 7 Haziran'dan itibaren Antalya'ya düzenlenecek uçak seferi sayısını artırma kararı aldı.

    Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili Hükümet Komisyonu'nun yeni kararına göre, ülkede dış hat uçuşlarında Türkiye ve Özbekistan'a uçak sefer sayıları artacak.

    HAFTADA 8 SEFER

    7 Haziran'dan itibaren hava yolu şirketleri, Kazakistan'dan Antalya'ya haftada 8 sefer düzenleyecek.

    Bunun yanı sıra Özbekistan'ın Namangan, Nukus ve Semerkand şehirlerine de düzenli seferler açılacak.

    Kazakistan, Antalya ya uçak sefer sayısını artırdı #1

    Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov, daha önce yaptığı açıklamada, yaz aylarında çok sayıda vatandaşın tatile Türkiye'ye gittiğini ve bu durumu dikkate alarak Antalya'ya uçak seferi sayısının artırılması konusunda müzakerelerde bulunduklarını bildirmişti.

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