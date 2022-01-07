Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde sağlandı

Ülkesinde yaşanan karışıklık sonrası açıklama yapan Tokayev, düzenin yeniden tesis edildiğini söyledi.

Şiddete dönüşen protestoları bastırmak için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Kazakistan'a asker gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yaptığı açıklamada, ülkesindeki son durumu değerlendirdi.

"ANAYASAL DÜZEN YENİDEN TESİS EDİLDİ"

Tokayev, "Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği belirtildi.

KAZAKİSTAN'DA YAŞANANLAR

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

KGAÖ'YE YARDIM ÇAĞRISI

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

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