Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den KGAÖ açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak" açıklamasında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle videokonferans yoluyla dün yaptığı görüşmede, "Kazakistan darbe girişimini atlattı" demiş, Rusya liderliğinde ülkeye gelen barış gücünün görev süresinin yakın bir zamanda sona ereceğini söylemişti.

Ülkedeki protestoların çatışmalara dönüşmesi üzerine Kazakistan tarafından çağırılan barış gücünün çekilme takvimi belli oldu.

Tokayev, ülkeye gönderilen CSTO barış gücünün geri çekilmesinin iki gün içinde başlayacağını ve en fazla 10 gün süreceğini söyledi.

KAZAKİSTAN'DA NE OLDU?

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini artırmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarından kareler