Kazakistan: Rus büyükelçi ile sert görüşme yaptık

Astana yönetimi, Zaharova'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlığa çağrılan Rus büyükelçi ile gerçekleştirilen görüşme için "Oldukça sertti" denildi.

Moskova ile Astana arasında büyükelçi gerilimi yaşanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Astana Büyükelçisi Petr Vrublevskyi’nin sözlerine tepki gösterdi.

Ukraynalı elçinin sözleri gerilime neden oldu

Zaharova, "Rusları şimdi ne kadar çok öldürürsek çocuklarımız, onları o kadar az öldürmek zorunda kalacak.” diyen Vrublevskyi’nin, tatil sonrası yeniden Astana’da ortaya çıktığını ve resmi etkinliklere katıldığını söyledi.

Bunun üzerine Kazakistan’ın Moskova Büyükelçisi Yermek Köşerbayev, Bakanlığa çağrıldı.

Kazakistan: Eşit stratejik ortaklık ruhuna uymuyor

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, iki ülke arasındaki "eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan" açıklamaları nedeniyle Astana Büyükelçisi Aleksey Borodavkin ile oldukça sert bir görüşme yapıldığını duyurdu.

Rus büyükelçiyle 'sert görüşme' yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Rus büyükelçinin "önemli bir görüşme için" Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Zaharova’nın eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan açıklamasını görüştük. Görüşme oldukça sertti.” ifadeleri kullanıldı.

"Kazakistan’da yaşayan Rus kökenliler açısından kabul edilemez"

AA'nın haberine göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyorov da Zaharova’nın söz konusu açıklama tonunun, Kazakistan ile Rusya arasındaki stratejik müttefik ilişkilerin doğasıyla uyumsuz olduğunu kaydederek, Rus büyükelçinin Bakanlığa çağrıldığını bildirmişti.

Smadiyorov, Ukrayna tarafına büyükelçinin söz konusu ifadelerinin özellikle Kazakistan’da yaşayan Rus kökenliler açısından kabul edilemez olduğunu belirttiklerini ve yeni büyükelçi atanana kadar Vrublevskyi’nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı.