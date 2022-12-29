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    Kazakistan, Türk zırhlı araçlarının tedarikini düşünüyor

    Ülkedeki Özel Kuvvetler Komutanlığı'yla ilgili olarak, "Türk şirketince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz" denildi.
    • 29.12.2022 - 13:55
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    Kazakistan, Türk zırhlı araçlarının tedarikini düşünüyor

    Türkiye'den daha önce İHA ANKA tedarik etme kararı alan Kazakistan, savunmasını farklı türlerdeki araçlarla güçlendirme planları yapıyor.

    Astana yönetimi, şimdi de Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na alım yapmak istiyor.

    Türk yapımı zırhlı muharebe araçları gündemde

    Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarının tedariki değerlendiriliyor.

    Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, başkent Astana’da düzenlediği basın toplantısında, orduda yapılan reformlar hakkında bilgi verdi.

    Kazakistan: Tedariki değerlendiriyoruz

    Kamaletdinov, ocak ayında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararnamesiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kurulduğunu ve söz konusu birimde görev alacak askerlerin özel eğitimden geçtiğini ve silah ve diğer teçhizatla donatılması için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

    Bu kapsamda Türk şirketince üretilen zırhlı muharebe araçlarını değerlendirdiklerini belirten Kamaletdinov, “Herhangi bir askeri teçhizatın özel görevleri yerine getirmek için tasarlandığını açıkça anlamalıyız.

    Silahlı çatışmalarda denendi

    Türk şirketince üretilen zırhlı araçlarla ilgili kılavuz belgeler bulunduruyoruz. Birkaç ülke tarafından (bu zırhlı araçlar) alınmış. Bu nedenle, silahlı çatışmalarda denenmiş.” dedi.

    Kazakistan, Türk zırhlı araçlarının tedarikini düşünüyor #1

    Türk SİHA'larıyla ilgili satın alma kararı

    AA'nın haberine göre, Kamaletdinov, ayrıca Kazakistan ordusunda İsrail ve Çin yapımı insansız hava araçları bulundurduklarını kaydederek, şöyle dedi:

    “Şimdi ise üretimini kendi topraklarımızda organize edeceğimiz Türkiye’nin insansız hava araçlarının satın alınması planlanıyor.”

    Daha önce Otokar’ın Kazakistan’da zırhlı muharebe araçlar üretmeyi hedeflediği bildirilmişti.


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