Kazakistan yerli koronavirüs aşısı QazVak’ı kullanmaya başladı

Yerli aşı üreten ülkede, ilk doz aşıyı Sağlık Bakanı Tsoy oldu. Aşı, bugünden itibaren halka da uygulanmaya başlandı.

Kazakistan, koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmalarında yeni bir adım attı.

Ülkede, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı QazVak kullanılmaya başlandı.

Aşıyı ilk olarak Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy oldu. Bakan Tsoy'a ilk doz yerli aşı, başkent Nur Sultan’daki 9 numaralı poliklinikte yapıldı.

HALKA UYGULANMAYA BAŞLANDI

Aşı sonrası açıklamalar yapan Bakan Tsoy, kendisini iyi hissettiğini söyledi. Bugün itibarıyla aşının halka da uygulanmaya başlandığını ifade etti.

“TÜRK ORTAKLARIMIZIN SAHALARINI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli aşı QazVak’ın ilk aşamada 50 bin dozunun üretilerek bölgelere dağıtıldığını, aşının doz kapasitesinin artırılması için çeşitli üretim tesisleri ile görüştüklerini kaydetti.

Tsoy, "Bu konuda Türk ortaklarımızın sahalarını da değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ülkesinin koronavirüse karşı kendi aşısını geliştirilen 5 ülkeden biri olduğunu söyledi.

SOĞUTMA SİSTEMİNE GEREK DUYULMUYOR

Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından, yerli aşı QazVak’ın ölü virüse dayalı teknikle hazırlanmış inaktif aşı olduğu ve güvenliğinin kanıtlandığı açıklanmıştı.

Öte yandan, 2’nci dozu 21 gün arayla uygulanan QazVak aşısının korunması için, özel soğutma sistemine gerek duyulmuyor.