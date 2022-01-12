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    Kazakistan’da 3 bölgede OHAL sona eriyor

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, OHAL'in, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan'da yerel saatle 07:00'dan itibaren sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 23:13
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    Kazakistan’da 3 bölgede OHAL sona eriyor

    Kazakistan’da akaryakıt zammı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından durum normalleşiyor.

    KARARNAME İMZALANDI

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00’dan itibaren OHAL uygulamasının sona ermesine ilişkin kararnameleri imzaladı.

    Kazakistan’ın Janaozen ve Aktau kentlerinde 2022’nin ilk günlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına yapılan zamlara karşı halk sokaklara dökülmüş, ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olayları yaşanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Tokayev, halkın güvenliğinin sağlanması için ülke genelinde OHAL ilan etmişti.

    Kazakistan’da 3 bölgede OHAL sona eriyor #1


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