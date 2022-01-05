- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kazakistan'da akaryakıta zam, protestolara neden oldu
Kazakistan'da akaryakıta zam, protestolara neden oldu
Gerilimli protestolarda polisle göstericiler karşı karşıya geldi. Protestocular, hükümet binalarına girmeye çalıştı.
- AA & Ensonhaber
- 05.01.2022 - 12:29
- Güncelleme : 05.01.2022 - 12:46
Kazakistan hükümetinin LPG fiyatlarına yaptığı zam, ülkede ortalığı karıştırdı.
Başbakan Askar Mamin hükümeti, gösteriler karşısında istifasını sundu ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev istifayı kabul etti.
KAZAKİSTAN'DA GENİŞ ÇAPLI GÖSTERİ
Zam nedeniyle sokaklara çıkan yüzlerce gösterici, karara tepki gösterdi.
Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman gerilim yükselirken, yürüyüşe geçen kalabalık grubun görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
HÜKÜMET BİNALARINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR
Zamların ardından başlayan gösteriler, hükümet binalarına sıçradı. Protestocular, kurumlara girmeye çalıştı.
Kazakistan'da akaryakıta zam, protestolara neden oldu ViDEO