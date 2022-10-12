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    Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dostluk nişanı takdim edildi

    Tokayev, ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda adım attı. Kazakistan lideri, "Erdoğan'ın katkılarına çok değer veriyorum" derken Erdoğan, "Hakikaten farklı bir sürpriz oldu" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 16:58
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    Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dostluk nişanı takdim edildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a resmi ziyaret düzenledi.

    Erdoğan, ziyareti kapsamında mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

    İki lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'a dostluk nişanı

    Tokayev, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelişmesinde yaptığı üstün katkılarından dolayı Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı takdim etti.

    Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dostluk nişanı takdim edildi ViDEO

    Tokayev: Yaptığı katkıya çok değer veriyorum

    Takdimin ardından konuşan Tokayev, "Türkiye, Kazakistan'ın çok önemli stratejik ortağıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye yaptığı katkıya çok değer veriyorum." dedi.

    "Türkiye'nin dünyadaki itibarı yüksek"

    Kazakistan lideri, "Halkımız adına kardeşime çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin dünyadaki itibarı yüksek. Sizin ülkeniz küresel krizi ve bölgesel konuları çözme noktasında aktif rol alıyor." ifadelerini kullandı.

    Kazakistan da Cumhurbaşkanı Erdoğan a dostluk nişanı takdim edildi #1

    Erdoğan: Çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sayın Tokayev'in davetine icabetle ata topraklarımız Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

    Takdim edilen dostluk nişanına değinen Erdoğan, "Bugün burada çok ciddi bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı'nı takdim etmesini şu anda hangi ifadelerle değerlendireyim, bilemiyorum.

    Benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

    Kazakistan da Cumhurbaşkanı Erdoğan a dostluk nişanı takdim edildi #2

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