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    Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Tokayev kazandı

    Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oyunu alan Tokayev, yarışın kazananı oldu. Rahman, Mirziyoyev ve Caparov, sonuçtan dolayı Tokayev’i tebrik etti.
    • 21.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:16
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    Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Tokayev kazandı

    Kazakistan'da, erken cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

    Ülkedeki Merkezi Seçim Komisyonu, ilk sonuçları paylaştı.

    Buna göre, oyların yüzde 81,31’ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı. Seçimde toplam 6 aday yarışıyordu.

    Tokayev'in aldığı oy sayısı

    Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyondan fazlasının sandık başına gittiği seçimde görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev’e 6 milyon 456 bin 391 kişi oy verdi.

    Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3,42 (271 bin 641 kişi), Karakat Abden yüzde 2,60 (206 bin 206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2,53 (200 bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2,22 (176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova yüzde 2,12 (168 bin 731 kişi) oy oranına sahip oldu.

    'Hepsine karşı' seçeneği

    Seçmenlerin yüzde 5,8’i (460 bin 484 kişi) seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan “Hepsine karşı” seçeneğinden yana oyunu kullandı.

    Kazakistan da cumhurbaşkanlığı seçimini Tokayev kazandı #1

    Rahman, Mirziyoyev ve Caparov'dan Tokayev’e tebrik

    Sandık çıkışı ve seçim komisyonu sonuçlarına göre, 2019’dan sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir daha kazanan Tokayev’i ilk olarak komşu ülke devlet başkanları tebrik etti.

    Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokayev’i telefonda arayarak seçimdeki zaferinden dolayı kutladı.

    Kazakistan da cumhurbaşkanlığı seçimini Tokayev kazandı #2

    Seçime katılım oranı yüzde 69,43

    AA'nın haberine göre, Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

    Oy verme işleminin yerel saatle 07.00’de başlayıp 20.00’de sona erdiği ülkede seçime katılım oranı ön sonuçlara göre yüzde 69,43 olarak gerçekleşti. Sandıklar, aynı gün ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.

    Kazakistan’da yılın başında meydana gelen ocak protestolarının ardından haziranda yapılan anayasa referandumu sonrası gerçekleştirilen bu seçimle ülkenin başına geçecek kişinin, bir daha seçilme hakkı olmaksızın, 7 yıllık tek dönemle cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ve böylece gelecekte devlet sisteminde tekelleşme riskinin önlenmesi hedefleniyor.


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