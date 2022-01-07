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    Kazakistan'da eylemcilere sokak ortasında silah dağıtıldı

    Kazakistan'da devam eden protesto gösterilerinde Çimkent şehrinde eylemcilere silahların dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 19:30
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    Kazakistan'da eylemcilere sokak ortasında silah dağıtıldı

    Kazakistan'da akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan sokak eylemleri devam ediyor.

    EYLEMCİLER SİLAHLANDIRILDI

    Ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin düzenlendiği bir diğer şehir Çimkent'te, eylemcilere silahların dağıtıldığı anlar kameraya yansıdı.

    Habar 24 televizyonunun yayınladığı videoda, göstericilerin plakasız bir araçtan silahları alarak çatışmaların yaşandığı bölgeye doğru ilerlediği görüldü.

    Kazakistan'da eylemcilere sokak ortasında silah dağıtıldı VİDEO

    Kazakistan da eylemcilere sokak ortasında silah dağıtıldı #1

    "PROVATÖRLERİ GÖZALTINA ALIYORUZ"

    Kentte her iki taraftan yaklaşık 60 yaralının olduğu, şu anda durumun sakinleştiği belirtiliyor.

    Çimkent Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Mukan, "Şu anda provokatörleri gözaltına alıyoruz. Kendilerine para ödendiğini ve enerji içecekleri verildiğini, ardından kişisel kontrolü kaybettiklerini anlatıyorlar" dedi.

    Kazakistan da eylemcilere sokak ortasında silah dağıtıldı #2

    Kazakistan da eylemcilere sokak ortasında silah dağıtıldı #3


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