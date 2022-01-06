Kazakistan'da gaz fiyatlarını protesto için sokağa çıkan göstericiler, mühimmat depolarını yağmalarken, bazı kentlerde silahlanan göstericilerin güvenlik güçlerini rehin aldığı görüntülendi.

Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar, rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü.

Yaklaşık iki gündür süren protestolar nedeniyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti. OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

MÜHİMMAT DEPOLARI YAĞMALANDI

Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin mühimmat depolarını, bankaları ve kamu binalarını yağmalayarak ele geçirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ REHİN ALDILAR

Bazı kentlerde silahlanan eylemciler, bazı güvenlik güçlerini de rehin aldı.

Kazakistan'da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı VİDEO