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    Kazakistan'da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı

    Kazakistan'da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı

    Kazakistan'da gaz fiyatlarını protesto için sokağa çıkan göstericiler, mühimmat depolarını yağmalarken, bazı kentlerde silahlanan göstericilerin güvenlik güçlerini rehin aldığı görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 00:11
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 00:37
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    Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar, rejim karşıtı bir ayaklanmaya dönüştü.

    Yaklaşık iki gündür süren protestolar nedeniyle Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, istifa etti. OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

    MÜHİMMAT DEPOLARI YAĞMALANDI

    Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin mühimmat depolarını, bankaları ve kamu binalarını yağmalayarak ele geçirdi.

    GÜVENLİK GÜÇLERİNİ REHİN ALDILAR

    Bazı kentlerde silahlanan eylemciler, bazı güvenlik güçlerini de rehin aldı.

    Kazakistan'da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı VİDEO

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #1

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #2

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #3

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #4

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #5

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #6

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #7

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #8

    Kazakistan da kargaşa: Protestocular mühimmat yağmaladı #9


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