Kazakistan'da Nazarbayev ortaya çıktı: Hiçbir yere gitmedim

Kazakistan'ın eski devlet başkanı Nazarbayev, ay başındaki şiddet eylemleri sırasında ülkeyi terk ettiği iddiasını yalanladı. Nazarbayev, yayınladığı videoda kendisinden 'emekli' diye söz etti.

Kazakistan’da 2 Ocak’ta gaz fiyatlarına yapılan zam nedeniyle protestolar başlamış, tüm ülkeye yayılan olaylarda birçok can kaybı yaşanmıştı.

Olaylarda 3 bin 393'ü kolluk kuvvetleri olmak üzere toplamda 4 bin 353 kişinin yaralanırken, 225 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede hayatın yavaş yavaş normale dönmesinin ardından Nursultan Nazarbayev'in Basın Sözcüsü Aynos Ukibay, kamuoyu önüne çıkmayan Birinci Devlet Başkanı'nın konuşmasını yayınladı.

"HİÇBİR YERE GİTMEDİM"

Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.

"TOKAYEV'İN PROGRAMINA DESTEK VERİLMELİ"

Kendi görev süresinde yaptığı dönüşümlere verilen destek için vatandaşlarına teşekkür eden Nazarbayev, "Devlet Başkanı Tokayev, halkın refahının artırılmasına yönelik yeni reform programı sundu ve bu programa destek verilmeli" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR ÇATIŞMA VE CEPHELEŞME YOK"

Tokayev'in iktidarı tümüyle elinde bulundurduğunu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı olduğunu kaydeden Nazarbayev, Tokayev'in yakında iktidardaki Nur Otan Partisi'nin genel başkanlığına seçileceğini söyleyerek "Bu nedenle elitler arasında herhangi bir çatışma veya cepheleşme yok. Bu konudaki söylentiler kesinlikle asılsız" diye konuştu.

Öte yandan, ülkeyi 30 yıl yönettikten sonra 2019’da cumhurbaşkanı görevinden istifa eden Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürütüyordu.