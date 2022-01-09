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Kazakistan'da normale dönüş başladı

Kazakistan'da normale dönüş başladı

Yoğun çatışmalara sahne olan Almatı'da toplu taşıma araçları seferlere başladı. Marketler ve pazar yerlerinin de faaliyette olduğu belirtildi.