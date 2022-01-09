- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kazakistan'da normale dönüş başladı
Kazakistan'da normale dönüş başladı
- AA
- 09.01.2022 - 15:33
- Güncelleme : 09.01.2022 - 15:34
Kazakistan'da akaryakıta yapılan zamla başlayan olaylı protestoların ardından hayat normale dönüyor.
Silahlı çatışmaların en yoğun yaşandığı Almatı şehrinde kurulan karargahtan açıklama yapıldı.
"ZİNCİR MARKETLER, PAZAR YERLERİ ÇALIŞIYOR"
Toplu taşıma araçlarının 20-30 dakikalık aralıklarla sınırlı olarak çalışmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, "Büyük zincir marketler, pazar yerleri Almatı'da çalışıyor. Dün şehrin bütün bölgelerinde süpermarketlerin 28 şubesi açıktı. Bugün 49 şube daha açıldı. Oldukça yeterli gıda ürünleri var." ifadesi yer aldı.
164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Merkezi yerlerde silah seslerinin duyulmadığı şehirde, telefon operatörleri yeniden hizmet vermeye sağladı.
Ayrıca Kazakistan televizyon kanalı Habar-24'e göre, Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki protestolar esnasında 164 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
KAZAKİSTAN'DA ŞİDDETLİ PROTESTOLAR YAŞANDI
Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etmişti.
HÜKÜMETİN İSTİFASIYLA SONUÇLANDI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tutulan hükümetin istifasını kabul etmişti.
Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti.
OPERASYONLAR ALMATI'DA YOĞUNLAŞTI
Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıklamıştı.
Kazakistan’da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyordu.