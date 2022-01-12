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    Kazakistan'da protestolardan geriye kalanlar

    Kazakistan'da LPG zamlarının ardından başlayan protestoların verdiği zararlar ortaya çıkmaya başladı.
    • AA
    • 12.01.2022 - 22:29
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 23:15
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    Kazakistan'da protestolardan geriye kalanlar

    Kazakistan'da LPG fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan protestolar, Almatı'da ülke genelinde çatışmalara dönüşmüştü.

    Polis araçlarını ateşe veren, devlet binalarına giren, kamu malzemelerine zarar veren, işyerlerini yağmalayan protestocularun verdiği zararlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

    Kazakistan'da protestolardan geriye kalanlar - Foto Galeri

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