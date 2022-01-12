- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kazakistan'da protestolardan geriye kalanlar
Kazakistan'da protestolardan geriye kalanlar
Kazakistan'da LPG zamlarının ardından başlayan protestoların verdiği zararlar ortaya çıkmaya başladı.
- AA
- 12.01.2022 - 22:29
- Güncelleme : 12.01.2022 - 23:15
Kazakistan'da LPG fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan protestolar, Almatı'da ülke genelinde çatışmalara dönüşmüştü.
Polis araçlarını ateşe veren, devlet binalarına giren, kamu malzemelerine zarar veren, işyerlerini yağmalayan protestocularun verdiği zararlar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Kazakistan'da protestolardan geriye kalanlar - Foto Galeri
OPERASYONLAR ARTTI
Güvenlik güçleri kentte operasyonları artırdı.