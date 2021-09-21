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    Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

    Almatı şehrinde polis ve icra memurları silahlı saldırıya uğrarken, çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 21.09.2021 - 02:45
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    Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

    Almatı'da bir kişi, mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.

    2'Sİ POLİS 5 KİŞİ ÖLDÜ

    Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti."

    Kazakistan da silahlı saldırı: 5 ölü #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

    Polise yönelik silahlı saldırıların nadir görüldüğü Kazakistan'daki olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.

    Kazakistan da silahlı saldırı: 5 ölü #2

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