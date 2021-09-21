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- Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü
Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü
Almatı şehrinde polis ve icra memurları silahlı saldırıya uğrarken, çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
- 21.09.2021 - 02:45
Almatı'da bir kişi, mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.
2'Sİ POLİS 5 KİŞİ ÖLDÜ
Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti."
SALDIRGAN YAKALANDI
Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
Polise yönelik silahlı saldırıların nadir görüldüğü Kazakistan'daki olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.