Kazakistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

Almatı şehrinde polis ve icra memurları silahlı saldırıya uğrarken, çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi yaşamını yitirdi.

Almatı'da bir kişi, mahkeme kararı gereği tahliye işlemi yapmak üzere gelen polis ve icra memurlarına ateş açtı.

2'Sİ POLİS 5 KİŞİ ÖLDÜ

Almatı Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2’si polis 5 kişi hayatını kaybetti."





SALDIRGAN YAKALANDI

Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

Polise yönelik silahlı saldırıların nadir görüldüğü Kazakistan'daki olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.