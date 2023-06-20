Kazakistan'da Suriye krizine çözüm arayışları: 20'nci toplantı yapıldı Astana'da iki gün sürecek toplantıda Suriye'deki durum masaya yatırılacak. Türk heyeti ilk toplantısını İran'la yaparken, Rus yetkili "Şu anda Şam ile Ankara ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgileniyoruz" dedi.

AA

Suriye'de yaşanan krizin çözümü için temaslar sürüyor.

Bu kapsamda Kazakistan; Türkiye, Rusya ve İran arasındaki zirvelere ev sahipliği yapıyor.

Astana görüşmelerinin söz konusu garantörleri, Kazakistan’ın başkentinde 20'nci kez bir araya gelirken, Rus Dışişleri yetkilisi de Ankara-Şam hattında yürütülen temaslara ilişkin konuştu.

İlk toplantı İran heyetiyle yapıldı

Görüşmeler, Astana’da bir otelde TSİ ile 07.00’de garantör ülkeler arasındaki ikili teknik toplantılarla başladı. Türk heyeti, ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

İki gün sürecek: Suriye'deki durum masada

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in katıldığı görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan heyetler de bulunuyor.

İki gün sürecek toplantılarda taraflar, Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimini ve sahadaki son gelişmeleri müzakere ediyor.

Bunun yanı sıra Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da toplantıda masaya yatırılıyor.

Bugün ise Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakan yardımcıları ile Suriye yönetimi arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik "Yol Haritası" üzerinde dörtlü istişare toplantısının yapılması bekleniyor.

Rus yetkilinin açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, görüşmeler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bogdanov, bu kez Astana görüşmeleri kapsamındaki en önemli toplantının Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik 4’lü toplantı olduğunu bildirdi.

"Şam-Ankara normalleşmesiyle ilgileniyoruz"

Bunun için bugün Rusya, Türkiye, İran ve Suriye yönetimi heyetlerinin bir araya geleceğini belirten Bogdanov, şu ifadeleri kullandı: