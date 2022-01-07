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    Kazakistan'da teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verildi

    Kazakistan'da teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verildi

    Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinin şiddet görüntülerine sahne olmasının ardından aldıkları kararı duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.01.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 12:26
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    Kazakistan'da anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiği haberi, ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından verilmişti.

    Tokayev, halka sesleniş konuşmasında aldıkları yeni kararı paylaştı.

    "UYARISIZ ATEŞ AÇIN" TALİMATI

    Buna göre, Kazakistan'da güvenlik güçlerine, "teröristlere karşı" uyarıda bulunmadan ateş açma emri verildi.

    Tokayev, söz konusu kararı "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." ifadesiyle açıkladı.

    "TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE MASASINA OTURMAYIZ"

    Teröristlerle görüşmelerine dair yapılan çağrılara tepki gösteren Tokayev, "Kazakistan hükümetinin teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyeti yok." dedi.

    Kazakistan da teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verildi #1

    "KISA BİR SÜRE İÇİN BULUNACAKLAR"

    Kazakistan'a barış gücü gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tokayev, bu askerlerin ülkede "kısa bir süre için bulunacaklarını" aktardı.

    Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları FOTO GALERi

    "TESLİM OLMAYAN SALDIRGANLAR YOK EDİLECEK"

    Tokayev, Almatı'da yaşanan şiddet olaylarına işaret ederek, "20 bin haydut Almatı’ya saldırdı. Buradaki devlet binaları tahrip edildi. Teslim olmayan saldırganlar yok edilecek." şeklinde konuştu.

    Kazakistan da teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verildi #2

    "OPERASYONLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

    "Emniyet güçleri çok çalışıyor. Anayasal düzen esas olarak tüm bölgelerde tesis edildi." diyen Tokayev, operasyonların "militanların tamamen yok edilmesine kadar" devam edeceğini vurguladı.

    ŞİDDETE DÖNÜŞEN GÖSTERİLERİN BİLANÇOSU

    Kazakistan'da 26 "silahlı suçlunun" öldürüldüğü, 3 binden fazla şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

    Protestoların başladığı günden bu yana 18 polis ve ulusal güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

    Kazakistan da teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verildi #3


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