Kazakistan’da yeni hükümet üyeleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni hükümetle ilgili kararnameye imzayı attı.

Kazakistan'da, Alihan İsmailov'un başbakan olarak atanmasının ardından yeni hükümet üyeleri açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi Akorda’dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'un başbakanlığında, ülkenin yeni hükümetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

HANGİ BAKANLIKTA KİM VAR

Buna göre, Kazakistan Başbakan Yardımcılıklarına Roman Sklyar ile Yerali Tugcanov atandı. Muhtar Tileuberdi, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevlerini aynı anda yürütecek. Bakıt Sultanov da Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı olarak iki görevi aynı anda sürdürecek.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'na Murat Bektanov, İçişleri Bakanlığı'na da Yerlan Turgumbayev yeniden atandı.

EKONOMİ, ENERJİ, SAĞLIK...

Ulusal Ekonomi Bakanı görevine Alibek Kuantırov, Enerji Bakanlığı'nın başına Bolat Akçulakov, Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı'na Askar Umarov, Adalet Bakanlığı'na Kanat Musin, Sağlık Bakanlığı'na Ajar Giniyat, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'na Kayırbek Üskenbayev, Kültür ve Spor Bakanlığı'na Dauren Abayev getirildi.

Kazakistan Eğitim Bakanı Ashat Aymagambetov, Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin, Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Çevre, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serikkali Brekeşev, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Serik Şapkenov, Tarım Bakanı Yerbol Karaşükeyev, Acil Durumlar Bakanı Yuryi İlyin eski kabinedeki yerlerini korudu.

İsmailov, bugün Kazakistan Meclisi'ndeki tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

5 OCAK'TA GELEN İSTİFA

Eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu 5 Ocak’ta istifa etmişti.