Euro
15.46
-0.09%
Dolar
13.68
0.12%
Altın
840.11
0.34%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
510.524
-5.54%
BTXN Coin
38.41
-3.56%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Kazakistan'dan Rusya tepkisi: Durum kötüleşiyor

    Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına karşı çıkan Kazakistan, karara ilişkin tutumlarını Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirecek.
    • AA
    • 22.02.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kazakistan'dan Rusya tepkisi: Durum kötüleşiyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ilerleyen günlerdeki süreci merak edilirken, dün konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas olarak anılan Luhansk ve Donetsk'i bağımsız ülkeler olarak tanıdıklarını açıkladı.

    Vladimir Putin bölge sınırlarına askeri birlikleri göndermeye başlarken, bu karara dünyadan peş peşe tepkiler geldi.

    Bunun üzerine bir tepki de Kazakistan'dan geldi.

    Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Donbas’taki gelişmelere dair yaklaşımını değerlendirdi.

    "KAZAKİSTAN LUHANSK VE DONETSK'İ TANIYAMAZ"

    Kazakistan Güvenlik Konseyi’nin ileriki saatlerde söz konusu gündemle toplanacağını aktaran Tileuberdi, "Konuya ilişkin resmi bir tutum alınacak. Ancak şunu temin ederim ki Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması söz konusu değildir.

    "DURUM KÖTÜLEŞİYOR"

    Biz uluslararası hukuk temelleri ve Birleşmiş Milletler karar ilkelerinden hareket ediyoruz. Durum kötüleşiyor, bu yüzden uluslararası toplumu diplomatik bir çözüme çağırıyoruz. Kazakistan buna hazır." ifadelerini kullandı.



    İlginizi Çekebilir

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Ömür Gedik'in mini elbiseli paylaşımı o sözlerini akıllar getirdi
    Medya

    Ömür Gedik'in mini elbiseli paylaşımı o sözlerini akıllar getirdi

    Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı
    3. Sayfa

    Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

    Görüş Bildir