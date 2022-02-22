Kazakistan'dan Rusya tepkisi: Durum kötüleşiyor

Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına karşı çıkan Kazakistan, karara ilişkin tutumlarını Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ilerleyen günlerdeki süreci merak edilirken, dün konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas olarak anılan Luhansk ve Donetsk'i bağımsız ülkeler olarak tanıdıklarını açıkladı.

Vladimir Putin bölge sınırlarına askeri birlikleri göndermeye başlarken, bu karara dünyadan peş peşe tepkiler geldi.

Bunun üzerine bir tepki de Kazakistan'dan geldi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Donbas’taki gelişmelere dair yaklaşımını değerlendirdi.

"KAZAKİSTAN LUHANSK VE DONETSK'İ TANIYAMAZ"

Kazakistan Güvenlik Konseyi’nin ileriki saatlerde söz konusu gündemle toplanacağını aktaran Tileuberdi, "Konuya ilişkin resmi bir tutum alınacak. Ancak şunu temin ederim ki Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması söz konusu değildir.

"DURUM KÖTÜLEŞİYOR"

Biz uluslararası hukuk temelleri ve Birleşmiş Milletler karar ilkelerinden hareket ediyoruz. Durum kötüleşiyor, bu yüzden uluslararası toplumu diplomatik bir çözüme çağırıyoruz. Kazakistan buna hazır." ifadelerini kullandı.



